توقيع اتفاقية تعاون بين مصلحة الليطاني وجامعة البلمند لإدارة الموارد الطبيعية لحوض النهر

وقّعت "​جامعة البلمند​" اتفاقيّة تعاون مع "المصلحة الوطنية ل​نهر الليطاني​"، لوضع مخطّط توجيهي عام لحوض نهر الليطاني لإدارة الموارد الطبيعية على صعيد الحوض ككل. ويشمل التعاون بين الفريقين وضع تصاميم لمباني الإدارة المركزية لـ"​المصلحة الوطنية لنهر الليطاني​"، وتوجيه دراسات طلاب "جامعة البلمند" في اختصاصاتهم كافّة لخدمة هذا المخطّط.

وقّع على المذكرة كلّ من رئيس "جامعة البلمند" الدكتور الياس وراق، والمدير العام لمصلحة الليطاني الدكتور ​سامي علوية​، الّذي أكّد في هذا الإطار "أهميّة التعاون مع "جامعة البلمند" من أجل تحقيق الأهداف المشتركة للفريقين، بهدف حماية وإدارة الموارد المائية في نهر الليطاني".

أمّا وراق فأعرب عن اعتزازه بـ"توقيع هذه الاتفاقيّة مع "المصلحة الوطنية لنهر الليطاني"، لافتًا إلى أنّ "أحد الأهداف الرئيسيّة للجامعة هي الاهتمام بالخير العام والالتزام بقضايا المجتمع والبيئة، ومد يد المساعدة إلى المؤسسات العامة والخاصة عبر نشر المعرفة وإجراء البحوث العلميّة والتطبيقيّة، للمحافظة على الموارد الطبيعيّة ضدّ كلّ أشكال ​التلوث​".