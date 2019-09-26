وفاة الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك بباريس عن 86 عاما

دبي - بواسطة محمد فارس © أ ف ب الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك

توفي الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك الخميس عن عمر ناهز 86 عاما، كما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن عائلته. وتفقد فرنسا برحيل شيراك واحدا من أبرز وجوهها السياسية الحديثة، امتد مشواره السياس

ي على مدار نصف قرن من الزمن. وكان شيراك يتمتع بشعبية كبيرة في فرنسا والعالم العربي نظرا لمواقفه الشجاعة حيال قضايا الشرق الأوسط.

توفي الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك الخميس عن عمر ناهز 86 عاما، كما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن عائلته، لتفقد فرنسا بذلك رجلا سياسيا وإنسانيا امتدت مسيرته على مدار أكثر من نصف قرن.

وعرف شيراك بوضعه الصحي الجيد لكنه تعرض في أيلول/سبتمبر 2005 أثناء ولايته الرئاسية الثانية لجلطة دماغية، وخلف ذلك آثارا على صحته التي تدهورت، ويعود آخر ظهور علني له في حفل رسمي إلى نوفمبر/تشرين الثاني 2014.

أبرز وجوه الحياة السياسية الفرنسية

كان شيراك أحد أبرز وجوه الحياة السياسية الفرنسية الحديثة، بدأ مشواره السياسي في ستينيات القرن العشرين ليمتد على مدى 40 عاما، فينتهي في 2007 بعد 12 عاما قضاها في قصر الإليزيه. وبعد انسحابه السياسي، واصل نضاله الإنساني من خلال "مؤسسة شيراك" الناشطة من أجل السلام.

انطلق نضال شيراك السياسي في 1965 عندما كسب معركته الأولى وأصبح مستشارا في بلدية سانت فيريول بمنطقة كوريز (وسط البلاد). وفي 1967 استمرت إنجازاته بفوزه بمقعد في البرلمان عن المنطقة ذاتها.

وكانت تلك بداية عهد مميز بالنسبة إلى هذا الرجل، والذي ظل حتى لفظ أنفاسه الأخيرة وفيا لمبادئ الجمهورية الخامسة التي أسسها زعيمه الروحي شارل ديغول في مايو/أيار 1958.

تمتع شيراك بشعبية كبيرة في فرنسا والعالم العربي نظرا لمواقفه الشجاعة حيال قضايا الشرق الأوسط، أبرزها رفضه مشاركة بلاده في غزو العراق إلى جانب الولايات المتحدة بقيادة جورج بوش الابن وبريطانيا بزعامة رئيس الوزراء توني بلير، ما أعطاه مكانة كبيرة لدى المجتمع الدولي.

انتخب شيراك رئيسا للجمهورية لولايتين متتاليتين في العامين 1995 و2002 بعد مواجهة غير مسبوقة مع حزب الجبهة الوطنية اليميني المتطرف، فبقي 12 عاما في منصبه ما جعل منه الرئيس الذي يقضي أطول فترة رئاسية بعد سلفه الاشتراكي فرانسوا ميتران.

فرانس24

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انقر للتوسيع إعادة تشغيل الفيديو التالي إيطاليا: مخاوف من انهيار إحدى الكتل الجليدية في جبل مون بلان أغلقت السلطات الإيطالية العديد من الطرقات على مستوى منطقتي كورمايور وأوستا في شمال غرب البلاد، كما قامت بإجلاء سكان المنازل الجبلية القريبة تحسبا لانهيار كتلة جليدية ضخمة من جبل مون بلان الجليدي. وتتخوف السلطات المحلية من التهديد الذي يشكله حوالي 250 ألف متر مكعب من الجليد في حالة انهيار الجبل الجليدي على شكل ثلوج وسيول جليدية على مستوى نهر بلانبنسيو على طول الجهة الإيطالية من جبل مون بلان. وكانت السلطات الإيطالية في المنطقة قد سجلت تسارعا في معدلات ذوبان الجليد ، والتي وصلت سرعتها إلى ما بين 50 و60 سنتيمترا في اليوم. وعلى هذا الأساس قرر رئيس بلدية كورمايور، التي تعتبر أقرب مدينة ومنتجع رئيسي للتزلج بالمنطقة، إغلاق الطرق في فال فيري على الجانب الإيطالي من مون بلان، كما تمّت دعوة سكان المنطقة إلى إخلاء منازلهم في روشفور كإجراء احترازي. وأكدت السلطات المحلية أنه لا وجدو لتهديد حقيقي للمناطق السكنية أو المنشآت السياحية ، ولكن تمّ إبلاغ السكان وإخطارهم بالسيناريوهات المحتملة في حال حدوث انهيار. ويؤدي ارتفاع درجات الحرارة العالمية بسبب ظاهرة الاحتباس الحراري إلى ذوبان الأنهار الجليدية الجبلية وتراجع الصفائح الجليدية القطبية . وقد ألقت هذه الظاهرة بظلالها على جبل مون بلان، الذي يعدّ أعلى سلسلة جبال في أوروبا الغربية، إذ يضمّ إحدى عشرة قمة مستقلة رئيسية، يبلغ ارتفاع كل منها 4000 متر. للمزيد: مقتل شخص في انهيار جليدي بالنرويج شاهد: انهيار قطعة عملاقة من جبل جليدي في غرينلاند Euronews (Ar)

علماء وخبراء يحّذّرون من مخاطر تهدد الحياة على الأرض جرّاء تغيّر المناخ حذّر العلماء من مخاطر تتهدد كوكب الأرض نتيجة تغيّر المناخ الذي يصاحبه ارتفاعٌ في حرارة ومنسوب المحيطات وفقدان للأكسجين وازدياد في حموضة البحار ما من شأنه أن يحدث تسارعاً في ذوبان الجليد والثلوج، في قطبي الأرض. العلماء والخبراء وفي دراسة حول "تغيّر المناخ"، نشرت اليوم الأربعاء، شددوا على ضرورة خفض معدّلات انبعاثات الكروبون الذي يؤدي استمرار بالمعدلات الحالية إلى الاحتباس الحراري الذي يرفع من درجة حرارة كوكب الأرض الذي بدوره يسخن حرارة المحيطات. ووفق الدراسة، فإن استمرار انبعاثات الكربون بالمعدلات المتصاعدة التي يشهدها العالم حالياً، سيتبعها اختلال في موازين النظم الجيوفيزيائية التي تحكم المحيطات والمناطق المتجمدة على كوكب الأرض. الدراسة التي صدرت عن لجنة علماء وخبراء ترعاها الأمم المتحدة ، توقعت أن يشهد منسوب البحار ارتفاعاً بمعدّل 3 أمتار مع حلول نهاية القرن الحالي، الأمر الذي سيؤدي إلى إضعاف التيارات البحرية وذوبان الجليد والثلوج وحدوث أعاصير شديدة العتو وقالت: إذا استمرت انبعاثات الكربون في الارتفاع، فقد يتجاوز ارتفاع مستوى البحر 5 أمتار بحلول العام 2300. وحذّرت الدراسة من تراجع دراماتيكي في الثروة السمكية، نتييجة زيادة حموضة مياه المحيطات، كما حذرت من احتمال أن يعمل ارتفاع معدلات الحرارة على تذويب التربة الصقيعية، ما سيؤدي إلى إطلاق كميات كبيرة من غاز ثاني أكسيد الكربون، الذي يعدّ السبب الرئيس لارتفاع درجة حرارة الأرض. ووفق الدراسة فإن هناك خطراً يتهدد الحياة على الأرض جرّاء التغيّر المناخي الذي سيؤدي تراجع الثروة الزراعية والحيوانية في العالم، علماً أن انحسار الغطاء النباتي على سطحه الأرض سيصاحبه ارتفاع في معدلات الكربون بالجو وانخفاض في معدّلات الأكسجين. وكانت حشود هائلة من الشبان في شتى أنحاء العالم شاركت يوم الجمعة في "الإضراب العالمي من أجل المناخ" ضمن حملة تهدف إلى المطالبة بالتحرّك إزاء الكارثة البيئية التي تشهدها الكرة الأرضية، جاء ذلك عشية قمّة دولية عُقدت في مدينة نيويورك الأمريكية بحضور قادة أكثر من 60 دولة لمناقشة قضية التغير المناخي. " القمة المناخية "، جاءت على هامش الاجتماعات السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة التي دعا أمينها العام، أنطونيو غوتيريش، دول العالم إلى الالتزام بتعهداتها، وفق ما توصل إليه مؤتمر المناخ، الذي انعقد في باريس عام 2015. يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد انسحب من اتفاق باريس للمناخ، بعد توليه منصبه عام 2016، وتراجع عن كل التشريعات الأمريكية ذات الصلة بمكافحة التغير المناخي. للمزيد في "يورونيوز": ترامب من قمة المناخ في نيويورك: أؤمن بالهواء النقي والمياه النظيفة "كلام قاس".. ما قالته الناشطة الصغيرة تونبرغ لقادة العالم في نيويورك مشاركة واسعة حول العالم في إضراب المناخ Euronews (Ar) Advertisements

كيف ستتعامل أوروبا مع أطفال داعش؟ السيدة دومينيك بون، مؤسسة جمعية تعنى بأولياء أمور الفرنسيين الذين التحقوا بصفوف " تنظيم الدولة " في سوريا والعراق، عرضت رسما من إنجاز ابنها، الذي التحق بداعش في سوريا. الرسم يعود لسنوات ويحمل الكثير من التفاصيل مثل أشجار النخيل والبحر والمسبح، كان يقول إن هذا هو منزل أحلامه. نيكولا ابن دومينيك كان يحلم ويريد أن يكبر، كان يسكن بعيدا عن الشاطئ وكانت والدته تقول له: "جميل أن تسافر إلى تايلاند وترى أشياء مختلفة وعادات أخرى، ولكن لا، في الواقع، كانت ذريعة وغادر إلى سوريا". نيكولا واحد من بين 5 آلاف مواطن أوروبي انضموا، حسب تقديرات الاتحاد الأوروبي ، إلى منظمة إرهابية بين عامي 2011 و2016. بعد مقتله في سوريا في العام 2013، قررت دومينيك أن تنشط في مجال مكافحة التطرف وتوعية الشباب حيث أنشأت جمعية وتواصلت مع السلطات لتحذيرها من المخاطر التي قد تحدق بالشباب والفتيات في جميع أنحاء فرنسا. وفي مستهلّ رسالة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كتبت السيدة دومينيك: "سيدي الرئيس، أتمنى أن تجعلكم رسالتي على دراية بالعمل الذي أقوم به"، وتصف دومينيك خلال الرسالة أن التطرف والاتجاه نحو التطرف مشكلة لا تزال تحدث إلى غاية اليوم. وتضيف: "أعرف أما قالت إن ابنتي التي تبلغ من العمر 18 عاما لم تعد ابنتي. لم أعد أعرفها. إننا في عام 2019، إذا الأمر لا زال مستمرا، وما الذي يتوجب علينا القيام به لوضع حدّ لهذا؟ لا شيء. الأمور التي تستقطب الناس إلى عالم الأفكار المتطرفة والأعمال الوحشية هي أشياء ما زالت الحكومات والمؤسسات الأوروبية تتصارع معها في الوقت الذي يرغب بعض الذين التحقوا بتنظيم الدولة المتطرف في العودة إلى الوراء. للمزيد: أطفال "تنظيم الدولة الإسلامية" في سوريا من يتكفل بهم؟ دعوات أممية لإنقاذ 2500 من أطفال داعش الأجانب بسوريا بالفيديو: "يورونيوز" تكشف مصير أطفال الدواعش الأوروبيين حمزة جهادي سابق في تنظيم الدولة أعرب عن أسفه في الالتحاق بصفوف التنظيم المتطرف حيث أشار إلى أنه انضمامه للتنظيم كان أول جريمة يقوم بها، مضيفا أنه لم يسبق وأن ارتكب جرما في بلجيكا حيث كان يدرس. حمزة أوضح أن نفس التأثير الذي مورس عليه للمجيء إلى سوريا قبل 7 سنوات لا زال قائما وما يزال يؤثر على الشباب اليوم. وعن احتمال معانقة التطرف مرة أخرى قال حمزة: "يقولون إن الإيديولوجية لا تختفي، وهذا معروف لدى الجميع، إذا رأينا ماذا تقول الأمم المتحدة عن الأمر، فهم يقولون علينا وضع برنامج لمكافحة التطرف من أجل التغيير والعودة للاندماج مجددا في المجتمع". حمزة يبلغ من العمر 29 عاما وليس لديه أدنى فكرة عن موعد عودته إلى بلده أو هل سيسمح له بالعودة إلى بلده الأصلي وكيف ستكون حياته. قصة حمزة تثير الخوف من جهة والاشمئزاز من جهة أخرى، لذا يرى البعض ضرورة معالجة الأمور قبل فوات الأوان خاصة وأنّ هذه المسألة من شأنها أن تؤجج الكراهية والعنف. وفي هذا الشأن تشير دومينيك بون إلى ضرورة التفكير بجدية في هذه المسألة وبسرعة، لأنه كلما مر الوقت، زاد عدد الأطفال في المخيمات وتفاقمت المشاكل والفظاعات بما في ذلك الأمراض والمجاعة. قبل كانت الحرب وكانت القنابل وهناك أطفال أصيبوا بصدمات نفسية، وستزداد الأمور سوءا لأن الأطفال سيكرهون الجميع عندما يكبرون. سيكرهون بلدانهم الأصلية التي تخلت عنهم وسيكرهون المحيط الذي عاشوا فيه وبالتالي سيصبحون "قتلة بامتياز"، وهو ما يؤكد بوضوح أن مشكلة أوروبا مع الإرهاب لم تنته بعد. Euronews (Ar) 1 إلغاء الإعدادات إيقاف HD HQ SD LO استغلال السلطة ودفع أموال لإسكات عشيقتين سابقتين تعرف على أبرز التحقيقات التي قد تطيح بترامب Euronews (Ar) مشاركة مشاركة تغريدة مشاركة بريد إلكتروني التالي في المشاهدة التالي

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