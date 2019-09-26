وفاة الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty Images جاك شيراك توفي الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك الذي حكم فرنسا خلال الفترة ما بين 1995 و2007 عن 86 عاماً حسبما أعلنت اسرته. محاكمة جاك شيراك: الادعاء العام يطلب تبرئة شيراك وتسعة آخرين يذكر شيراك كان من بين أشد معارضي الغزو الامريكي للعراق عام 2003 وهو الذي قاد الجهود الدولية لانشاء المحكمة الدولية الخاصة بمحاكمة قتلة رئيس وزراء لبنان الراحل رفيق الحريري.

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