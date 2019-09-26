شكرا لقرائتكم خبر عن النائب فايز بركات: تعميم المدارس المجتمعية يحد من عمالة الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال فايز بركات، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن ظاهرة عمالة الأطفال تعد جريمة فى حق الطفولة، وقنابل موقوتة ينتج عنها زيادة فى نسبة الجريمة ويرتبط بها عدد من الظواهر السلبية الأخرى، حيث يضطر عدد كبير من الأطفال إلى ترك التعليم والتفرغ للعمل للمساعدة فى إعالة أسرهم، لكن بعضهم يتجه إلى الجريمة.

وأوضح بركات، فى بيان له اليوم، أن معظم الأسر بالقرى الفقيرة تعتمد على الأطفال كمصدر لجنى الرزق، فتُكثر من انجاب الأطفال باعتبارهم أدوات انتاج لأنهم يعملون فى المزارع والمصانع وأماكن البيع والشراء ويحصلوا على مقابل مادى أسبوعياً، حيث يقُحم مئات الآلاف منهم، فى سوق العمل المصرية، أملا فى انتشال أسرهم من براثن الفقر بحسب الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء.

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وأشار النائب، الى خطورة عمالة الأطفال من ناحية السلامة الجسدية فهم يعملون لساعات طويلة، فضلًا، عن حرمانهم من الحق فى التعليم والتطور الأخلاقى، إضافة إلى الضرر الواقع على نموهم البدنى والعقلى، وأصبحت تمثل قضية اجتماعية وأخلاقية لم يعد من الممكن أو من المسموح به إهمالها أو التباطؤ فى إيجاد الحلول الحاسمة لها.

وأضاف، أن هناك ضرورة للاهتمام بالمدارس المجتمعية المعنية بتعليم الأطفال وتعليمهم الحرف مقابل أجر من دون الاعتداء على طفولتهم، وتعميم التجربة فى محافظات مصر لحماية هؤلاء الأطفال من التسرب من التعليم، والتى تتضمن إلحاق جميع الأطفال المتسربين وغير الملتحقين بمدارس مجتمعية متميزة وذلك من خلال إتاحة فرص تعليمية ذات جودة للأطفال الذين لم يلتحقوا بالتعليم الأساسى أو الذين تسربوا منه، ومد الخدمة التعليمية للمناطق الأكثر احتياجا خاصة فى العزب والنجوع، ومقاومة بعض العادات والتقاليد التى تحد من تمكين الأطفال من التعليم.