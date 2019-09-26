شكرا لقرائتكم خبر عن 20 فائدة وميزة لذوى الإعاقة فى القانون الخاص بحقوقهم..تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة من أهم القوانين التى أصدرها البرلمان الحالى، خاصة أن الدولة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، وضعت ذوى الإعاقة فى أولوياتها وقدمت لهم كافة أشكال الدعم اللازمة.

ويستعرض ”الخليج 365”، أهم مكتسبات ذوى الإعاقة فى القانون الخاص بحقوقهم، والمزايا التى منحها لهم القانون، وهى كالتالى:

ـ وضع أول تعريف جامع مانع للأشخاص ذوى الإعاقة يكفل ضم كل شرائح الإعاقة تحت مظلته ويمنع سطو أحد من غيرهم على حقوقهم.

ـ ضمان استخدام الأشخاص ذوى الإعاقة لكافة الخدمات والأنشطة والمرافق العامة ووسائل التعليم، دون إقصاء أو استبعاد.

ـ تجريم التمييز بسبب الإعاقة.

ـ ضمان حقوقهم الواردة باتفاقية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة.

ـ الحق فى الزواج وتأسيس الأسرة والحق فى السلامة الجسدية.

ـ إصدار بطاقة موحدة لإثبات الإعاقة.

ـ التأمين الصحى لجميع الأشخاص ذوى الإعاقة بموجب بطاقة إثبات الإعاقة.

ـ الالتزام بتعليم دامج فى المدارس والجامعات والمعاهد والمؤسسات التعليمية الحكومية وغير الحكومية.

ـ الالتزام بمحو أمية من فاتهم سن التعليم.

ـ ضمان الحق فى التعليم العالى والدراسات العليا، وتخصيص نسبة لا تقل عن 10% من أماكن الإقامة بالمدن الجامعية.

Advertisements

ـ الالتزام بإنشاء الكليات والمعاهد المتخصصة فى إعداد وتخريج كوادر للعمل بمجال الإعاقة.

ـ نسبة 5% فى الوظائف ملزمة للجهات الحكومية وغير الحكومية وقطاع الأعمال.

ـ 50% نسبة إعفاء شخصى من الضريبة على الدخل لكل شخص من ذوى الإعاقة أو يرعى شخصا ذا إعاقة من درجات القرابة الأولى والثانية أو الشخص الذى يرعاه فعليا.

ـ تخفيض ساعات العمل فى كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية بواقع ساعة يوميا مدفوعة الأجر للعاملين من ذوى الإعاقة أو من يرعى شخصا من ذوى الإعاقة من درجتى القرابة الأولى والثانية.

ـ الالتزام بنسبة 5% من المساكن التى تنشئها الدولة أو المدعمة منها ويحق للفتيات الحصول عليها.

ـ الجمع بين معاشين والمرتب بدون حد أقصى.

ـ الالتزام بالكود الهندسى فى المبانى والمرافق العامة لتسير استخدامها للأشخاص ذوى الإعاقة.

ـ تخفيض 50% فى جميع وسائل النقل الحكومية بكافة درجاتها وفئاتها وأنواعها.

ـ الإعفاء الضريبى والجمركى لسيارات ذوى الإعاقة وتكون من حق كل معاق أيا كان نوع إعاقته.

الالتزام بإتاحة كافة البنوك والجهات المصرفية.

ـ تخصيص نسبة 5% من الجمعيات العمومية للهيئات العاملة فى مجال الثقافة والرياضة.