كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "شاعر المليون" يختتم جولة مقابلات الشعراء في الأردن ويستعد لجولة السعودية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اختتمت، مساء أمس الأربعاء، في العاصمة الأردنية "عمان"، جولة مقابلات الشعراء لمنافسات برنامج الشعر النبطي "شاعر المليون"، والذي تنظمه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، والتي استمرت على مدار يومي 24 و25 سبتمبر الجاري في فندق موفنبيك عمان.

وتستعد اللجنة حاليًا لجولة عاصمة المملكة العربية السعودية "الرياض" والتي ستكون خلال الفترة من 5 ولغاية 9 أكتوبر القادم في فندق فور سيزنز.

وأكد عبيد خلفان المزروعي مدير البرنامج ومدير إدارة التخطيط والمشاريع في اللجنة، أن محطة الأردن ضمن جولة شاعرالمليون، تعد من المحطات المهمة نظرًا لاستقطابها عددًا كبيرًا من الشعراء على مستوى المملكة الأردنية الهاشمية وبعض الدول العربية المجاورة.

وأعرب المزروعي عن امتنانه على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة الأردني الأصيل والذي تمثل في دعوة عضو لجنة تحكيم البرنامج الدكتور غسان الحسن إلى مزرعته في محافظة جرش واحتفائه مع الأشقاء في الأردن بطاقم البرنامج، ما يؤكد على عمق العلاقات الأخوية والترابط القوي بين الشعب الأردني والإماراتي.

وأثنى المزروعي في ختام جولة الأردن على الجهد الكبير الذي تقوم به لجنة تحكيم شاعر المليون والطاقم المرافق لها، مشيرًا إلى أن الاقبال الكبير في جولة الأردن يعتبر مؤشرًا على موسم جديد مليء يالإثارة، ودلالة على النجاح والتألق الذي ينتظر الموسم التاسع، بالإضافة إلى تطور البرنامج واستمرار تصدره للمركز الأول بين البرنامج الأكثر شهرة على مستوى الساحة الإعلامية والشعرية في الوطن العربي، وأن هذا التميز سيستمر ويتواصل بفضل الجهود المثمرة لطاقم العمل من أجل المحافظة على هذا الموروث الثقافي وصونه.

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من جانبه، أكد سلطان العميمي، عضو لجنة تحكيم البرنامج ومدير أكاديمية الشعر، أن المستويات الشعرية التي تقدمت في هذه الجولة من الأردن وعدد من الجنسيات العربية، وكان من المتوقع أن يكون هنالك مستوى أكبر من الإبهار الشعري، لكن في المقابل كانت هنالك مشاركات مميزة من المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية، ومن دولة الكويت، وسجلت الجولة مشاركات جيدة من سوريا والعراق.

وفي ذات السياق، قال حمد السعيد، عضو لجنة التحكيم، أن الجولة كانت مميزة بحمد الله، وقد حجز بعض من شعراء الأردن مقاعدهم ضمن قائمة الـ 100، والآن تستعد اللجنة وفريق العمل لجولة المملكة العربية السعودية في الرياض.

بدوره، أشار الدكتور غسان الحسن، عضو لجنة التحكيم، أن جولة الأردن حققت التنوع الذي كانت تتوقعه لجنة التحكيم، ولكن المستوى العام لم يكن ضمن المتوقع، وكان أقل بالمقارنة مع المواسم السابقة في المستوى، مضيفًا "أن ذلك لا يعني أننا لم نجد الشعراء الذين نبحث عنهم، بالعكس فلقد وجدناهم ونستطيع أن ننتخب من الأردن العدد الكافي".

تفاعل اللجنة والشعراء مع مهمة أول رائد فضاء إماراتي

وحرصت لجنة تحكيم برنامج شاعر المليون على متابعة البث المباشر لمهمة أول رائد فضاء إماراتي، وسط حضور عدد كبير من الشعراء المشاركين في جولة المملكة الأردنية الهاشمية وعدد من ممثلي وسائل الإعلام وفريق عمل البرنامج، حيث تمت متابعة مجريات انطلاق المهمة من مركز بايكونور الفضائي في كازاخستان وصولًا إلى محطة الفضاء الدولية.