كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق من رئيس أوكرانيا على نشر واشنطن مكالمته مع ترامب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، على محادثة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 25 يوليو، حسبما ذكر موقع قناة سكاي نيوز عربية.

محادثته مع ترامب

وقال زيلينسكي، إن محادثته التي أجراها مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب لا ينبغي نشرها علنا، كما قلل من تحقيق أوكرانيا بشأن المرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن.

البيت الأبيض ينشر نص المكالمة

ونشر البيت الأبيض مسودة نسخة من محادثة ترامب مع زيلينسكي في 25 يوليو، الخميس، تظهر محاولة ترامب الضغط على أوكرانيا "للتحقيق مع" منافسه بايدن. وتحول هذا الاتصال إلى لب التحقيق لإقالة الرئيس.

وقال زيلينسكي للصحفيين في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك عقب ذلك: "أعتقد أن مثل هذه الأشياء، مثل هذه المحادثات بين رؤساء الدول المستقلة، يجب ألا تنشر". لكنه قال أيضا إنه: "لا يخشى" مما نشر.

وأوضح أن التحقيق بشأن بايدن هو مجرد حالة من "العديد من الحالات التي أتحدث عنها مع قادة الدول الأخرى".

معارضو ترامب

ويقول معارضو ترامب، إن الرئيس الأميركي مارس ضغوطا على نظيره الأوكراني حتى يفتح تحقيقا بشأن "فساد" محتمل لنجل جو بايدن، المرشح الديمقراطي البارز لانتخابات الرئاسة في عام 2020.

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وكان هانتر بايدن الابن الثاني للسناتور جو بايدن، قد عمل لحساب مجموعة غاز أوكرانية ابتداء من عام 2014، عندما كان والده نائبا للرئيس باراك أوباما.

وشكلت هذه الشركة هدف تحقيق مدع عام أوكراني كانت واشنطن ترغب في إقالته بسبب سجله السيئ في مكافحة الفساد.

وطلب بايدن، الجمعة، أن ينشر ترامب نص المكالمة الهاتفية، مع تأكيده أنه لم يتحدث "أبدا" مع ابنه "حول أنشطته المهنية في الخارج".

كشف المزيد من التفاصيل بشأن مكالمة أخرى

وأبدى ترامب استعدادا لكشف المزيد من التفاصيل بشأن مكالمة أخرى، مؤكدا أنه لم يقم بأي شيء غير مناسب خلال اتصاله هاتفيا بزعيم الدولة الأجنبية.

وفيما قام البيت الأبيض بنشر مضمون المكالمة "المثيرة"، قال ترامب: "بإمكانكم أيضا أن تحصلوا على مكالمات مايك بنس، واحدة أو اثنتان منها. وقد كانت ممتازة".

وأورد ترامب أن مكالمة 25 يوليو الماضي، كانت الثانية، مع الرئيس الأوكراني، مبديا استعدادا لنشر مضمون المكالمة الأولى في حال طٌلب منه ذلك.



