إخلاء عشرات المدارس في إسطنبول نتيجة الزلزال

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أخلت السلطات التركية، عشرات المدارس في إسطنبول نتيجة الزلزال، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

ضرب زلزال مدينة اسطنبول التركية، اليوم الخميس، بحسب ما ذكر شاهد من وكالة رويترز.

وقالت وكالة الأناضول التركية الحكومية إن زلزال اسطنبول شعر به سكان المدينة بشكل عام.

وذكرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية أن قوة زلزال إسطنبول بلغت 5.8 درجة بمقياس ريختر.

وأدى الزلزال إلى اهتزاز الكثير من المباني في المدينة التركية، وتسبب في حالة من الهلع والذعر بين السكان.

وضرب زلزال قوي الجزء الغربي من تركيا، وبلغت قوته 6.4 درجة،.

قوال عمدة حي أسيبايام، هولوسي سفكان، لمحطة "إن تي في"، إنه لا توجد معلومات عن الإصابات أو الأضرار الناجمة عن الزلزال.

ووفقًا للمركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، بدأت الهزات في حوالي الساعة 06:34 بتوقيت جرينتش، حيث يقع مركز الزلزال على عمق 10 كم بالقرب من مدينة أكيبايام، على بعد 123 كم من مدينة أنطاليا.

في الوقت نفسه، جهاز رصد الزلازل التركي هزات بقوة 5.6 درجة.

زلزال يهز غرب تركيا

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ضرب الزلزال في مدينة بوزكورت، في مقاطعة دنيزلي، وفقًا لرئاسة تركيا لإدارة الكوارث والطوارئ AFAD.

وقالت الوكالة ان الزلزال وقع الساعة 2:25 مساء بالتوقيت المحلي (1125 بتوقيت جرينتش) وبلغت قوته المبدئية 6.0 درجات.

وقال مركز رصد الزلازل في كانديلي ومقره اسطنبول إن الزلزال كان أقل قوة وبلغت قوته 5.7 درجة.

وتابع حاكم دنيزلي"حسن كاراهان": أن الزاحف أسقط بعض المباني الطينية في جميع أنحاء المقاطعة وتسبب في تشققات أو أضرار أخرى في الهياكل الأخرى. وقالت الوكالة إن ما مجموعه 23 تم نقلهم إلى المستشفى أو طلب رعاية طبية.

وأظهرت لقطات تلفزيونية الزلزال الذي قاطع مجموعة من المراهقين وهم يلعبون تنس الطاولة، حيث كان الشباب يهرعون تحت طاولات تنس الطاولة من أجل السلامة.

وأظهر مقطع فيديو آخر زوجين في دنيزلي وقعوا في الزلزال في منتصف حفل زفافهم.

وقد شعر الناس بالزلزال في مقاطعات أنطاليا وموغلا وإسبرطة وبوردور المجاورة، حيث هرب الناس من منازلهم.

وضرب زلزال بلغت قوته 4 درجات على مقياس ريختر، ولاية بينغول، شرقي تركيا.

ووفقا لوكالة "الأناضول"، جاء الخبر عبر موقع رئاسة إدارة الطوارئ والكوارث الطبيعية التابعة لرئاسة الوزراء التركية(أفاد).

وذكر البيان أنه في تمام الساعة الـ05.09 بالتوقيت المحلي التركي وقعت هزة أرضية بلغت قوتها 4.2 درجة، ومركزها بلدة "يدي صو" بالولاية المذكورة.