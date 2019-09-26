كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زعيمة هونج كونج: المسؤولية الرئيسية عن إنهاء الأزمة تقع على عاتق الحكومة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت كاري لام، زعيمة هونج كونج، اليوم الخميس، أنها اضطرت إلى إجراء محادثات مع الناس بغض النظر عن مدى صعوبة ذلك، حيث فتحت أول جلسة "حوار مفتوح" مع الجمهور في محاولة لإنهاء ما يقرب من أربعة أشهر من الاحتجاجات العنيفة في بعض الأحيان.

وقالت زعيمة هونج كونج، إن المسؤولية الأكبر عن حل الأزمة في المدينة التي تحكمها الصين تقع على عاتق الحكومة، بينما ردد المتظاهرون المؤيدون للديمقراطية شعارات في الخارج.

وأضافت "لام"، في استاد الملكة إليزابيث الداخلي الذي يعود إلى الحقبة الاستعمارية: "إذا كنا نريد الابتعاد عن الصعوبة وإيجاد مخرج، فعلى الحكومة أن تتحمل أكبر مسؤولية للقيام بذلك".

وفي الخارج، هتف نحو 100 متظاهر: "أهالي هونج كونج، أضيفوا الزيت"، وهو شعار يعني "استمروا في قوتكم".

وقد أجرت "لام" المدعومة من بكين، محادثات مع 150 من أفراد المجتمع، مع إعطاء كل متحدث حوالي ثلاث دقائق للتعبير عن آرائهم.

وكانت الإجراءات الأمنية مشددة حول المكان في حي وان تشاي التجاري والحياة الليلية، حيث أغلقت بعض المدارس والشركات في وقت مبكر قبل الاجتماع المقرر في الساعة 11:00 بتوقيت جرينتش.

وقالت "لام"، في مقال رأي في صحيفة "نيويورك تايمز": "لقد تم فتح جروح عميقة في مجتمعنا. هذه ستستغرق وقتًا للشفاء".

وأضافت: "لكن يبقى أمل هذه الحكومة في أن ينتصر الحوار حول النزاع وأن يتم من خلال أعمالها استعادة الهدوء وإعادة بناء الثقة داخل المجتمع".

وحسب وكالة "رويترز"، لكن المواطنة بون ياو-لوك (62 عاما)، كانت تشك في أن المحادثات ستحدث أي فرق.

وقالت "ياو-لوك": "لن يصغوا عندما سار 200 ألف شخص في الشارع. لماذا يستمعون إلى 150 صوتًا فقط؟!".

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يشعر المحتجون بالغضب إزاء ما يرون أنه تدخل صيني زاحف في هونج كونج، والذي عاد إلى الصين في العام 1997 بموجب صيغة "دولة واحدة ونظامان" تهدف إلى ضمان الحريات التي لا تتمتع بها في البر الرئيسي.

وتقول الصين، إنها ملتزمة بهذا الترتيب وتنفي التدخل. واتهمت الحكومات الأجنبية بما فيها الولايات المتحدة وبريطانيا بالتحريض على الاضطرابات.

استؤنفت خدمات السكك الحديدية في المدينة، اليوم الخميس، بعد توقفها مساء الأربعاء في محطة شا تين، حيث قام المتظاهرون بتخريب التجهيزات للمرة الثانية هذا الأسبوع.

إن ما بدأ كاحتجاجات على مشروع قانون تسليم المجرمين الآن، والذي كان من شأنه أن يسمح بإرسال المشتبه فيهم جنائيًا إلى الصين القارية لمحاكمتهم، قد تطورت إلى دعوات أوسع لديمقراطية أكبر، من بين مطالب أخرى.

وكانت هناك اضطرابات عنيفة في أجزاء من المستعمرة البريطانية السابقة على مدى الأشهر الثلاثة الماضية، ولكن الحياة بالنسبة لمعظم الناس تستمر بشكل طبيعي معظم الوقت.

وقد تسببت الاحتجاجات في خسائر فادحة في بعض الشركات حيث ابتعد السياح. وكانت كاثي باسيفيك (0293.HK)، الشركة الرائدة في المدينة، أكبر ضحية للشركات بعد أن طالبت الصين تعليق الموظفين المتورطين في الاحتجاجات.

وترك المدير التنفيذي لشركة كاثي، روبرت هوج، ورئيس مجلس إدارة جون سلوسار، الشركة منذ ذلك الحين.

وعانى مشغل السكك الحديدية MTR Corp (0066.HK) أيضًا، حيث انخفضت أعداد الركاب على خط السكك الحديدية عالي السرعة إلى البر الرئيسي الصيني بنسبة 30٪ إلى 1.14 مليون شخص في أغسطس من يوليو.

انخفض عدد ركاب Airport Express، الذي يربط المدينة بالمطار حيث عطل المتظاهرون العمليات، بنسبة 10٪ خلال نفس الفترة ليصل إلى 1.3 مليون شخص.