كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زعيمة هونج كونج تعقد أول محادثات مه الجمهور لمحاولة إنهاء الأزمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات، أن زعيمة هونج كونج، كاري لام، ستجري أول محادثاتها مع الجمهور، اليوم الخميس، في محاولة لحل أزمة سياسية أشعلت ما يقرب من أربعة أشهر من الاحتجاجات العنيفة في بعض الأحيان وأغرقت المدينة التي تديرها الصين في فوضى.

وقالت سلطات هونج كونج، إن كاري لام المدعومة من بكين، ستجري حوارًا مع 150 من أفراد المجتمع، مع إعطاء كل مشارك حوالي ثلاث دقائق للتعبير عن آرائه.

من المتوقع، أن يكون هناك إجراءات أمنية مشددة حول المكان في منطقة وان تشاي التجارية والحياة الليلية، حيث تخطط بعض المدارس والشركات لإغلاقها في وقت مبكر قبل الاجتماع المقرر في الساعة 11:00 بتوقيت جرينتش.

وقالت "لام"، في مقال رأي في صحيفة "نيويورك تايمز": "لقد تم فتح جروح عميقة في مجتمعنا. هذه ستستغرق وقتًا للشفاء".

وأضافت: "لكن يبقى أمل هذه الحكومة في أن ينتصر الحوار حول النزاع وأن يتم من خلال أعمالها استعادة الهدوء وإعادة بناء الثقة داخل المجتمع".

وحسب وكالة "رويترز"، لكن المواطنة بون ياو-لوك (62 عاما)، كانت تشك في أن المحادثات ستحدث أي فرق.

وقالت "ياو-لوك": "لن يصغوا عندما سار 200 ألف شخص في الشارع. لماذا يستمعون إلى 150 صوتًا فقط؟!".

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إن ما بدأ كاحتجاجات على مشروع قانون تسليم المجرمين الآن والذي كان من شأنه أن يسمح بإرسال المشتبه فيهم جنائيًا إلى الصين القارية لمحاكمتهم قد تطورت إلى دعوات أوسع لديمقراطية أكبر، من بين مطالب أخرى.

وكانت هناك اضطرابات عنيفة في أجزاء من المستعمرة البريطانية السابقة على مدى الأشهر الثلاثة الماضية، ولكن الحياة بالنسبة لمعظم الناس تستمر بشكل طبيعي معظم الوقت.

لقد تسببت الاحتجاجات في خسائر فادحة في بعض الشركات حيث ابتعد السياح. وكانت كاثي باسيفيك (0293.HK)، الشركة الرائدة في المدينة، أكبر ضحية للشركات بعد أن طالبت الصين تعليق الموظفين المتورطين في الاحتجاجات.

وترك المدير التنفيذي لشركة كاثي، روبرت هوج، ورئيس مجلس إدارة جون سلوسار، الشركة منذ ذلك الحين.

وعانى مشغل السكك الحديدية MTR Corp (0066.HK) أيضًا، حيث انخفضت أعداد الركاب على خط السكك الحديدية عالي السرعة إلى البر الرئيسي الصيني بنسبة 30٪ إلى 1.14 مليون شخص في أغسطس من يوليو.

انخفض عدد ركاب Airport Express، الذي يربط المدينة بالمطار حيث عطل المتظاهرون العمليات، بنسبة 10٪ خلال نفس الفترة ليصل إلى 1.3 مليون شخص.

وقام مشغل السكك الحديدية، في بعض الأحيان، بتعليق خدمات سكك حديد المدينة أثناء الاحتجاجات، مما منع بعض المتظاهرين من التجمع وجعله هدفًا للهجوم، حيث قام المتظاهرون بتخريب المحطات وإشعال النيران بالقرب من بعض المخارج.