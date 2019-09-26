برنامج الجريني وجميلة البدوي على “إم بي سي”.. 400 درهم لكل فرد من الجمهور

خصصت إدارة تنفيذ برنامج “ساعة سعيدة”، الذي يعرض على قناة “إم بي سي 5، ويقدمه الفنانان المغربيان، عبد الفتاح الجريني، وجميلة بدوي، مبلغ 400 درهم للفرد الواحد من الجمهور، الذي يحضر لتصوير حلقات في يوم واحد.

وانتشرت، في مجموعات “فايسبوكية”، تخص المغاربة، المقيمين في مصر، البلد الذي تصور فيه حلقات برنامج “ساعة سعيدة”، منشورات تدعو من يريد حضور تصوير البرنامج إلى التواصل مع أصحابها، مع كشف أن الفرد الواحد سيحصل على مقابل مادي عبارة عن 700 جنيه مصري (أزيد من 400 درهم مغربي) لليوم الواحد.

وفي المقابل، يرتقب أن يتحول برنامج ساعة سعيدة من بث مباشر إلى تسجيل، وستصور 16 حلقة منه قريبا لتبث تدريجيا.

وانتقد الجمهور مستوى الفنانين جميلة بدوي، وعبد الفتاح الجريني في التقديم والتنشيط، علما أنها المرة الأولى، التي يخوضان فيها هذه التجربة.