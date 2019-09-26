محكمة الرباط تسمح لطالب بالاطلاع على ورقة امتحانه بعدما حصل على صفر في مادة الفلسفة

أصدر رئيس المحكمة الإدارية في العاصمة الرباط، خلال الأسبوع الجاري، أمرا قضائيا بخصوص مرشح رسب في امتحانات الباكالوريا أحرار، بسبب حصوله على نقطة 0 في مادة، يقضي بمنحه حق تعيين مفوض قضائي للاطلاع على ورقة الإجابة عن الامتحان، وصورة منها، ومحضر لجنة التصحيح من مقر المركز الجهوي للامتحانات، التابع لأكاديمية جهة الرباط – سلا – القنيطرة.

واستند القاضي في قراره على الحق في الحصول على المعلومة، والفصل 27 من الدستور، الذي ينص على أنه “للمواطنات، والمواطنين حق الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارة العمومية، والمؤسسات المنتخبة، والهيآت المكلفة بمهام المرفق العام”.

وتوجه الطالب للمحكمة بطلب إيفاد أحد المفوضين لمعاينة، وأخذ صورة من ورقة الامتحان، وصورة من تقرير اللجنة المكلفة بالتصحيح، التي منحت الطالب صفر، لمعرفة أسباب، ومبررات منحه هذه النقطة الإقصائية، على الرغم من الجواب عن السؤال، وتحرير محضر بذلك للرجوع إليه عند الحاجة.

ورأى رئيس المحكمة الإدارية في الرباط أن الطلب وجيه، ومعلل، وليس من شأن الاستجابة له المساس بالمراكز القانونية للأطراف، كما أنه غير منظم بنص خاص، مقررا الاستجابة له.