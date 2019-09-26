مدرب أجاكس أمستردام يكشف سبب غياب زياش عن مباراة الفريق الأخيرة

أكد إريك تين هاغ، مدرب فريق أجاكس أمستردام الهولندي، أن غياب حكيم زياش، نجم الفريق المغربي، عن مباراة فورتونا سيتارد، عن آخر جولات الدوري الهولندي الممتاز، راجع إلى رغبته في إراحته، حتى يكون أكثر جاهزية وطراوة بدنية للمباريات المهمة القادمة.

وقال تين هاغ، في رد عن أسئلة الصحفيين حول اللاعب المغربي، إن غياب زياش عن هذه المباراة، لا يرجع لتعرضه للإصابة، بل هو فقط قرار منا من أجل منحه فترة راحة لاسترجاع الأنفاس، فزياش ” لم يستفد من العطلة الصيفية كما يجب، بحكم التزامه مع المنتخب المغربي”.

ومنح تين هاغ الراحة أيضا للمدافع الأرجنتيني ليساندرو مارتينيز، الذي لم يشارك هو الآخر في المباراة.

وفاز أجاكس، في غياب الثنائي المغربي زياش ونصير المزراوي، أمس الربعاء، بخماسية على سيتارد، ليواصل زعامة “الإيريديفيزي”، مناصفة مع غريمه التقليدي بي إس في، برصيد 17 نقطة.