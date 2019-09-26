زلزال يضرب اسطنبول التركية .. قوته تجاوزت 5 درجات والسكان شعروا بالمباني تهتز!

هز زلزال بلغت قوته 5.9 درجات على مقياس ريختر إسطنبول كبرى مدن تركيا ظهر اليوم الخميس، وهو ما شعر به سكان المدينة المليونية.

وقال معهد كانديلي لبحوث الزلازل إن مركز الزلزال كان على بعد حوالي 70 كيلومترا إلى الغرب من إسطنبول في بحر مرمرة جنوب بلدة سيليفري.

وشعر شهود عيان بالمباني وهي تهتز في المدينة أثناء الزلزال.

وذكرت وسائل إعلام تركيا أن شبكات المحمول انقطعت في المدينة، فيما لم تكشف السلكات التركية تفاصيل إضافية عن الزلزال، وحول ما إذا كان قد خلف أي خسائر تذكر.