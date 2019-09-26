توقيف أم أثناء محاولتها رمي رضيعها الصغير قرب حاوية للأزبال

تمكن مواطنون في تارودانت، صباح أمس الأربعاء، من توقيف سيدة متلبسة بمحاولة رمي ابنها الرضيع، الذي يبلغ من العمر حوالي شهر واحد.

وحسب مصادر محلية، فإن الأم تم توقيفها من طرف سكان حي المعديات شمال تارودانت، وهي تحاول التخلي عن رضيعها، بوضعته داخل حقيبة قرب حاوية للأزبال.

وأضاف المصدر ذاته أن مكان الحادث عرف حالة استنفار لمختلف السلطات والعناصر الأمنية، التي عملت على اقتياد الأم إلى مركز الدائرة الأمنية، للتحقيق معها في ظروف، وملابسات الحادث، وسط صدمة كبيرة في صفوف السكان.

وتم نقل الرضيع من طرف عناصر الوقاية المدنية إلى المستشفى الإقليمي في تارودانت، لإخضاعه إلى فحوصات طبية، إلى حين إتمام باقي الإجراءات للاحتفاظ به ضمن الأطفال المتخلى عنهم.