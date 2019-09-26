بن سلمان: أتحمل كل المسؤولية عن مقتل خاشقجي-فيديو

كشف وثائقي أمريكي أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أقر في دجنبر الماضي بمسؤوليته عن مقتل الصحافي جمال خاشقجي، لأنه حدث وهو في موقع السلطة.

ويوضح العرض التمهيدي للفيلم الوثائقي “فرونت لاين” أن ولي العهد السعودي قال لمارتن سميث من شبكة التلفزيون العامة الأمريكية “حدث ذلك، وأنا في موقع السلطة. أنا أتحمل المسؤولية كلها لأن ذلك حدث، وأنا في موقع السلطة”.

وسيعرض الفيلم الوثائقي، الذي يحمل عنوان “ولي عهد السعودية” في الأول من أكتوبر الأول المقبل، قبل الذكرى السنوية الأولى لمقتل خاشقجي.

وسأل سميث بن سلمان كيف حدثت جريمة القتل دون أن يعلم بها، ونقل عنه قوله: “عندنا 20 مليون نسمة، وعندنا ثلاثة ملايين موظف حكومي”.

وفي سؤال عما إذا كان القتلة قد استقلوا طائرات حكومية خاصة، رد ولي العهد وقال: “عندي موظفين ووزراء لمتابعة الأمور، وهم مسؤولون، ولديهم السلطة للتصرف”.

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ويقدم سميث في العرض التمهيدي للفيلم الوثائقي وصفا للحوار، الذي دار بينه وبن سلمان، في دجنبر الماضي، أثناء سباق للسيارات، احتضنته الرياض.

ولم يسبق أن تحدث الأمير محمد علانية عن جريمة قتل خاشقجي، التي وقعت داخل القنصلية السعودية في إسطنبول في الثاني من أكتوبر 2018، وقالت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، وبعض الحكومات الغربية إنه أمر بقتله، لكن مسؤولين سعوديين يقولون إنه لا دور له في الجريمة.