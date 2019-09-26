عدد سكان إسرائيل 9 ملايين و92 ألف نسمة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - بلغ عدد سكان إسرائيل بحلول رأس السنة اليهودية، مطلع الأسبوع المقبل، 9 ملايين و92 ألف نسمة، حسب بيان لدائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية، اليوم الخميس، والتي توقعت ارتفاع عدد السكان إلى 10 ملايين في العام 2024، وإلى 15 مليون نسمة في العام 2048، وإلى 20 مليون نسمة في العام 2065.

وبلغ عدد السكان اليهود 6 ملايين و744 ألفا، يشكلون 74.2% من إجمالي السكان، بينما بلغ عدد السكان العرب مليون و907 آلاف نسمة ونسبتهم 21%، لكن هذا المعطى يشمل سكان القدس المحتلة وهضبة الجولان المحتلة واللتين يقدر عدد سكانهما بأكثر من 400 الف نسمة. وهناك 4.8% من السكان وعددهم 441 الفا يوصفون بـ"الآخرين" وهم بالأساس من المهاجرين الروس وليسوا يهودا.

وارتفع عدد السكان منذ رأس السنة اليهودية في العام الماضي بـ184 ألف نسمة، وبلغت نسبة النمو السكاني 2.1% وهي نسبة مشابهة للأعوام الماضية.

وولد في إسرائيل خلال العام اليهودي المنتهي قرابة 196 ألف طفل، وتوفي قرابة 50 الف مواطن. وأضيف إلى عدد السكان قرابة 38 ألف شخص في ميزان الهجرة، بينهم نحو 35 الفا مهاجرون جدد.