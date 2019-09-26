زلزال قوي يهز إسطنبول وانقطاع واسع بشبكات الاتصال

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية اليوم، الخميس، أن قوة الزلزال الذي ضرب مدينة إسطنبول، بلغت 5.8 درجات على مقياس ريختر.

وقالت الإدارة في بيان، إن مركز الزلزال هو بحر مرمرة قبالة منطقة سيليفري، في الجانب الأوروبي من إسطنبول.

وأوضحت أن الزلزال وقع في تمام الساعة 13:59 بالتوقيت المحلي للمدينة، بعمق 6.99 كيلومتر وعلى بعد 21.68 كيلومتر عن سيليفري.

وشعر بالزلزال ولاية إسطنبول والولايات التركية القريبة منها.

بدورها أعلنت ولاية إسطنبول في بيان، عدم تلقيها أي بلاغ حول وجود خسائر جراء الزلزال لغاية الساعة 14:20 بالتوقيت المحلي.