القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية اليوم، الخميس، أن قوة الزلزال الذي ضرب مدينة إسطنبول، بلغت 5.8 درجات على مقياس ريختر.
وقالت الإدارة في بيان، إن مركز الزلزال هو بحر مرمرة قبالة منطقة سيليفري، في الجانب الأوروبي من إسطنبول.
وأوضحت أن الزلزال وقع في تمام الساعة 13:59 بالتوقيت المحلي للمدينة، بعمق 6.99 كيلومتر وعلى بعد 21.68 كيلومتر عن سيليفري.
وشعر بالزلزال ولاية إسطنبول والولايات التركية القريبة منها.
بدورها أعلنت ولاية إسطنبول في بيان، عدم تلقيها أي بلاغ حول وجود خسائر جراء الزلزال لغاية الساعة 14:20 بالتوقيت المحلي.
كانت هذه تفاصيل خبر زلزال قوي يهز إسطنبول وانقطاع واسع بشبكات الاتصال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.