هدم العراقيب للمرة 162

القدس - بواسطة محمد عز العرب - هدمت السلطات خيام أهالي قرية العراقيب، مسلوبة الاعتراف والمهددة بالتهجير في النقب، للمرة 162، وتركت أهلها في العراء بعد ظهر اليوم، الخميس.

واقتحمت وحدة "يوآف" التابعة لما تسمى "سلطة تطوير النقب"، القرية، دون اصطحاب جرافات وآليات الهدم، وقامت بهدم خيام الأهالي باستخدام سيارات الدفع الرباعي التابعة لوحدة "يوآف".

وغادرت قوات الهدم القرية بعد التأكد من هدم كل الخيام التابعة للأهالي.

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يذكر أن السلطات الإسرائيلية واصلت مخططها هدم عشرات القرى العربية مسلوبة الاعتراف بالنقب، وتشريد سكانها، سعيا منها لمصادرة أراضيهم التي تقدر مساحتها بمئات آلاف الدونمات، وذلك ضمن مخطط تهويد النقب، وتواصل هدم العراقيب في الوقت الذي تواصل السلطات بناء 4 بلدات استيطانية جديدة بالنقب.