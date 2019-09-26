أم الفحم: قتيل في جريمة إطلاق نار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قتل الشاب إبراهيم محمد كيوان محاميد (23 عاما) وأصيب آخر بجروح متوسطة في جريمة إطلاق نار بمدينة أم الفحم، بعد ظهر اليوم الخميس.

وأفاد الناطق بلسان مركز "نجمة داود الحمراء" في منطقة وادي عارة أنه تلقى بلاغا الساعة 13:21 حول إصابة جراء إطلاق نار، وقدم طاقم طبي العلاج الأولي للمصاب الذي نقل بسيارة خصوصية إلى شارع 65 من أم الفحم، ومن ثم جرى نقل المصاب وهو فاقد للوعي بسيارة إسعاف إلى المستشفى، وجرى إقرار وفاته متأثرا بإصابته الحرجة. وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة.

وعلم "عرب 48" أن بلدية أم الفحم ستعقد جلسة طارئة الساعة الثامنة من مساء اليوم في قاعة البلدية بحضور أعضاء المجلس البلدي واللجنة الشعبية، وذلك للتباحث في الوضع المتفاقم والمتردي في أعقاب اقتراف جريمة القتل اليوم والتي سقط ضحيتها الشاب إبراهيم محمد كيوان محاميد، وجريمة قتل الشاب إياد حمزة بدير محاجنة يوم الجمعة الماضي.

ومن المتوقع أن يتخذ المجلس البلدي قرارات هامة خلال الجلسة الطارئة، في انعدام الأمن والأمان وفوضى السلاح وسقوط المزيد من القتلى والجرحى، يوما بعد يوم، إثر استشراء العنف والجريمة.

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وشهد المجتمع العربي في البلاد، الأسبوع الماضي، جرائم قتل في قرية بسمة طبعون ومدينة أم الفحم وقرية كفر ياسيف ومدينة الناصرة.

ويعاني المواطنون العرب في البلاد من انعدام الأمن والأمان في ظل استشراء العنف والجريمة، في الوقت الذي تتقاعس فيه الشرطة عن القيام بدورها في محاربة هذه الظاهرة وجمع السلاح.

يذكر أن عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي بلغ 69 قتيلا وعشرات المصابين، منذ مطلع العام الجاري 2019.