شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس هادي يعزي في وفاة العميد سالم الحسني والان مع التفاصيل

بعث رئيس الجمهورية اليمني عبدربه منصور هادي، اليوم ، برقية عزاء ومواساة الى اولاد واهل وذوي الفقيد العميد سالم عبدالله الحسني وكافة آل الحسنه ،الذي وافاه الأجل ، اليوم ، بعد حياة حافلة بالإيثار والتضحية والعطاء.

واشار الرئيس في برقيته الى مناقب الفقيد الوطنية والنضالية في مختلف المواقف والظروف ومنها معارك تحرير عدن من قوى التمرد والانقلاب التابعة للمليشيات الحوثية الإيرانية..مبتهلاً للمولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته وان يسكنه فسيح جناته ،ويلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.