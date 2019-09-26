شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. قيادة المنطقة العسكرية الثالثة بمأرب تحتفي بالذكرى الـ 57 لثورة 26 سبتمبر والان مع التفاصيل

احتفت قيادة المنطقة العسكرية الثالثة بمحافظة مأرب، اليوم الخميس ، بالذكرى الـ 57 لثورة 26 سبتمبر المجيدة بفعالية عسكرية رمزية تحت شعار(مارد الثورة).

وعبرت قيادة المنطقة عن احتفالها بهذه المناسبة العظيمة برمزية لدبابة الثورة "مارد الثورة" التي دكت قصر الإمام المستبد أحمد يحيى حميد الدين في العاصمة صنعاء في العام 1962م.

وقال قائد المنطقة العسكرية الثالثة اللواء الركن محمدالحبيشي " ان مارد الثورة يمثل رمز انتصار للثورة اليمنية المباركة، ورمز اجتثاث الكهنوت الأمامي من جذوره".

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من جانبه رئيس شعبة التوجيه المعنوي بالمنطقة العسكرية الثالثة العميد الركن دكتور صادق المخلافي، أكد أن هذا الاحتفال بهذه المناسبة يعد يوما تاريخيا في تأريخ اليمن الذي تم فيه القضاء على نظام الحكم الأمامي الكهنوتي الظالم..لافتا إلى أن مارد الثورة، يعبر عن رمزية الدبابة التي تربعت في ميدان التحرير ودكت قصر الكهنوت.

وأشار الى أن هذه الرمزية تأتي لتذكير أبناء الشعب بتلك الدبابة التي قام الاماميون بإخفاءها على حين غفلة من هذا الشعب العظيم وبنوا مكانها مباني أخرى في محاولات منهم لطمس رمزية الثورة التي قضت على أجدادهم ومشروعهم الاستبدادي.

وخلال الاحتفاءية قام المشاركون يتقدمهم مدير دائرة التوجيه المعنوي بوزارة الدفاع العميد الركن أحمد الاشول، ورئيس شعبة التوجيه بالمنطقة العسكرية الثالثة العميد الركن الدكتور صادق المخلافي، بزيارة النصب التذكاري للشهيد القائد الفريق عبدالرب الشدادي.

و عبر المشاركون في الاحتفاءية من جنود وأبطال الجيش والأمن عن فرحتهم الغامرة بهذة المناسبة..مؤكدين المضي قدما نحو الحفاظ على اهداف ومكتسبات ثورة 26 سبتمبر الخالدة والقضاء على أحفاد الإمامة.