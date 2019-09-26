مفتشية الداخلية: مركز شرطة في ميسان يتنصل عن تنفيذ 109 أمر قبض قضائي

كشف مكتب المفتش العام في وزارة الداخلية، الخميس، عن وجود مركز شرطة في محافظة ميسان "تنّصل" عن تنفيذ 109 أمر قبض قضائي.
وأضاف المكتب، "كما اكتشفت اللجنة التفتيشية عدم تنفيذ المركز لأوامر قبض قضائية بحق متهمين بلغ مجموعها 106 أمر، في مخالفة صريحة للقانون"، مشيرا الى أن "اللجنة وجهت ادارة المركز بضرورة معالجة الملاحظات المسجلة ضدها ومراعاة تطبيق الاجراءات الادارية والقانونية في العمل".
وتابع المكتب، أن "اللجنة قامت بإعداد تقرير مفصل لمراجعها بالقضية، وأشارت فيه الى احتمالية وجود شبهات فساد وراء تعمد التأخير في حسم القضايا التحقيقية وعدم تنفيذ أوامر القبض القضائية، ولا زالت التحقيقات مستمرة في القضية لمعرفة المقصرين بغية اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم".
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