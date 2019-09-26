مفتشية الداخلية: مركز شرطة في ميسان يتنصل عن تنفيذ 109 أمر قبض قضائي

وقال المكتب في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "المفتش العام للوزارة جمال الأسدي شكل لجنة تفتيشية في محافظة ميسان تمكنت من اكتشاف تلكؤ أحد مراكز الشرطة في المحافظة من حسم 165 دعوى وقضية تحقيقية على الرغم من تأكيد الوزارة والمفتشية على مفاصل ودوائر الوزارة من حسم قضاياها التحقيقية ضمن السقوف الزمنية المحددة"، مبينا أن "اللجنة كشفت ايضا عدم تنفيذه 109 أمر قضائي بالقبض على المتهمين".وأضاف المكتب، "كما اكتشفت اللجنة التفتيشية عدم تنفيذ المركز لأوامر قبض قضائية بحق متهمين بلغ مجموعها 106 أمر، في مخالفة صريحة للقانون"، مشيرا الى أن "اللجنة وجهت ادارة المركز بضرورة معالجة الملاحظات المسجلة ضدها ومراعاة تطبيق الاجراءات الادارية والقانونية في العمل".

وتابع المكتب، أن "اللجنة قامت بإعداد تقرير مفصل لمراجعها بالقضية، وأشارت فيه الى احتمالية وجود شبهات فساد وراء تعمد التأخير في حسم القضايا التحقيقية وعدم تنفيذ أوامر القبض القضائية، ولا زالت التحقيقات مستمرة في القضية لمعرفة المقصرين بغية اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم".