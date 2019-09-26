قرداغ مقررا جديدا للبرلمان بدلا من اسحق

صوت مجلس النواب، اليوم الخميس، على تسمية النائب هوشيار قرداغ مقررا جديدا للمجلس. وقال مصدر نيابي، لـ الخليج 365، إن مجلس النواب صوت خلال جلسته الاعتيادية التي عقدت، اليوم، على تسمية النائب هوشيار قرداغ مقررا لمجلس النواب بدلا من النائب برهان الدين اسحق. وعقد مجلس النواب جلسته الاعتيادية اليوم الخميس برئاسة رئيس المجلس محمد الحلبوسي.



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