البرلمان يعقد جلسته برئاسة الحلبوسي

عقد مجلس النواب، الخميس، جلسته برئاسة محمد الحلبوسي.

وقال مصدر برلماني ل الخليج 365، ان "مجلس النواب عقد اليوم جلسته برئاسة محمد الحلبوسي"، مبينا ان "الجلسة ستشهد التصويت على مقترح قانون اعادة منتسبي وزارتي الداخلية والدفاع الى الخدمة".

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واضاف ان "جدول الاعمال سيشهد ايضا التصويت على مشروع قانون التعديل الاول لقانون حجز ومصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة الى اركان النظام السابق رقم (72) لسنة 2017، واستمرار عرض تقرير لجنة الامن والدفاع فيما يتعلق بالحوادث الامنية، وتقرير لجنة العمل والشؤون الاجتماعية والهجرة والمهجرين بخصوص شبكة الحماية الاجتماعية في محافظة نينوى".

وتابع ان "البرلمان سيقرأ القراءة الاولى لمقترح قانون التعديل الاول لقانون الهيأة العراقية للاعتماد رقم (78) لسنة 2017، والقراءة الاولى لمقترح قانون التعديل الاول لقانون الادعاء العام رقم (49) لسنة 2017، والقراءة الاولى لمشروع قانون افراز الاراضي والبساتين الواقعة ضمن التصميم الاساسي لمدينة بغداد والبلديات، اضافة الى مناقشات عامة".