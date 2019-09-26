نائب يكشف عن وجود نية لاستبعاد اكثر من ١٢ الف محاضر مجاني في نينوى

كشف النائب عن نينوى نايف الشمري، الخميس، عن وجود نية لاستبعاد اكثر من ١٢ الف محاضر مجاني في المحافظة، مهددا بعدم التصويت على الموازنة في حال تم ذلك.

وقال الشمري في مؤتمر صحافي عقده بمبنى البرلمان وحضرته الخليج 365، "اننا بعد ان استطعنا بجهود استثنائية الحصول على موافقات لاعادة منتسبي القوات الامنية، نجد الان ان هنالك نية لاستبعاد اكثر من ١٢ الف محاضر مجاني في نينوى".

وهدد الشمري بـ"عدم التصويت على الموازنة بحال تم ابعاد هؤلاء والاستغناء عن خدماتهم"، مبينا انه "كان الاجدر بوزارة التربية تثبيتهم لتضحياتهم وجهودهم وليس ابعادهم بهذا الشكل".