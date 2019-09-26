كشف النائب عن نينوى نايف الشمري، الخميس، عن وجود نية لاستبعاد اكثر من ١٢ الف محاضر مجاني في المحافظة، مهددا بعدم التصويت على الموازنة في حال تم ذلك.
وقال الشمري في مؤتمر صحافي عقده بمبنى البرلمان وحضرته الخليج 365، "اننا بعد ان استطعنا بجهود استثنائية الحصول على موافقات لاعادة منتسبي القوات الامنية، نجد الان ان هنالك نية لاستبعاد اكثر من ١٢ الف محاضر مجاني في نينوى".
وهدد الشمري بـ"عدم التصويت على الموازنة بحال تم ابعاد هؤلاء والاستغناء عن خدماتهم"، مبينا انه "كان الاجدر بوزارة التربية تثبيتهم لتضحياتهم وجهودهم وليس ابعادهم بهذا الشكل".
كانت هذه تفاصيل خبر نائب يكشف عن وجود نية لاستبعاد اكثر من ١٢ الف محاضر مجاني في نينوى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.