كربلاء تتوقع دخول خمسة ملايين ونصف المليون زائر اجنبي اليها

توقعت محافظة كربلاء، الخميس، دخول خمسة ملايين ونصف المليون زائر اجنبي اليها.
وقال المحافظ نصيف الخطابي في مؤتمر صحافي عقده اليوم بالمحافظة مع الملحق العسكري للسفارة الايرانية بالعراق مصطفى مراديان، وحضرته الخليج 365، "نتوقع دخول اربعة ملايين زائر ايرلااني الى المحافظة ونحو مليون ونصف المليون زائر اجنبي خلال زيارة اربعينية الامام الحسين (عليه السلام)".
فيما اكد مراديان خلال المؤتمر ان "عقدنا اول جلسة مشتركة بين الجانب الايراني والعراقي في كربلاء مع كل الجهات المعنية بزيارة الأربعين"، مشيرا الى ان "التنسيق جاري بهذا الشأن".
وتابع ان "من مميزات هذه السنة هو فتح منفذ حدودي المنذرية بين ايران والعراق".
يذكر أن زيارة الأربعين تعد واحدة من أهم المناسبات الدينية، ويحرص ملايين المسلمين على إحيائها من خلال الذهاب إلى كربلاء مشياً على الأقدام، في حين تنتشر آلاف المواكب والهيئات على الطرق المؤدية إلى المدينة لإيواء الزائرين وتقديم الطعام لهم.
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