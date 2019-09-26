مفتشية الصحة تعلن ايقاف هدر 121 مليار دينار نتيجة الفارق السعري باحالات العقود

أعلن مكتب المفتش العام في وزارة الصحة والبيئة، الاربعاء، يوقف هدر مالي تجاوزالـ 121 مليار دينار نتيجة الفارق السعري في احالات العقود. وقال المكتب في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "اللجان التدقيقية التابعة الى قسم تدقيق العقود في من تدقيق 456 مناقصة نتج عن هذا الاجراء تخفيض كبير للأسعار الامر الذي ادى الى منع هدر مبلغ مالي (121,823,133) مليار دينار نتيجة الفارق السعري في احالات العقود خلال تسعة اشهر لعام 2019ولسقف زمني لايتعدى العشرة أيام لكل احالة بما لا يؤثر على مسار الاحالات وانسيابتها نظرأً لاهمية مواضيعها وتعلقها بحياة المواطنين".



وأضاف المكتب، أن "تلك الاحالات شملت عقود الادوية وعقود الاجهزة والمستلزمات الطبية أضافة عقود التجهيز والخدمات الطبية, حيث تم الغاء بعض المناقصات لعدم تطبيقها التعليمات والقوانين"، مشيرا الى أن "هذه الاعمال تحققت بأجراء زيارات ميدانية مكثفة لتدقيق احتاج الادوية واللقاحات والاجهزة الطبية والمستلزمات والاجهزة الخدمية اضافة الى اجراءات متابعة المشاريع الانشائية الاستثمارية والتشغيلية".

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