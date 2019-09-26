حددت وزارة التربية الثلاثين من أيلول الحالي موعداً لبدء العام الدراسي الجديد، وسط تحضيرات كبيرة للوزارة لاستقبال الطلبة بعد انتهاء العطلة الصيفية.



وزارة التربية توعدت المدارس الاهلية المقصرة باجراءات صارمة، والتي تحقق نسبة نجاح اقل من اربعين في المئة خلال عامين متتالين. ايام قليلة على عودة الاقلام للكتابة، مرة اخرى في جميع مدارس العراق، وسط تحضيرات وصفتها وزارة التربية بأنها مفاجئة للطلبة على مستوى استحداث اقسام جديدة، بالاضافة الى تغييرات لبعض المناهج وطباعة نسخ جديدة.وزارة التربية توعدت المدارس الاهلية المقصرة باجراءات صارمة، والتي تحقق نسبة نجاح اقل من اربعين في المئة خلال عامين متتالين. شاهدوا التقرير الكامل في الفيديو المرفق أعلاه.

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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: خطة وزارية جديدة لاستيعاب أعداد الطلبة المتزايدة قبيل انطلاق العام الدراسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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