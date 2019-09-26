زلزال يضرب مدينة اسطنبول التركية

وقالت ادارة الكوارث والطوارئ التركية AFAD، إن زلزالا بلغت قوته 3.6 درجة وقع في الساعة 10:32 من صباح اليوم الخميس في مركز مدينة سيليفري إلى الغرب من مدينة إسطنبول.



ونقلت صحيفة “حرييت” عن AFAD أنه تم قياس عمق الزلزال على بعد 7.78 كم. وقع زلزال ، على بعد 23.94 كيلومتر من سيليفري.

وأكد شهود عيان لوكالة "رويترز" تعرض مدينة إسطنبول التركية لزلزال قوي، اليوم الخميس، بعد أن كانت المدينة تعرضت لهزة يوم الثلاثاء الماضي.



بدوره قال موقع "الخليج اونلاين" الاخباري، إن المعلومات الأولية تشير إلى أن درجة الزلزال الذي ضرب اسطنبول هي 5.8 على مقياس ريختر.

Advertisements

في حين ذكر موقع "سكاي نيوز" عربية، أن انقطاع الاتصالات في إسطنبول التركية بعد زلزال بقوة 5.7 على مقياس ريختر.