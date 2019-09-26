زلزال يضرب مدينة اسطنبول التركية

أعلنت ادارة الكوارث والطوارئ التركية AFAD، اليوم الخميس، أن زلزالا ضرب مركز مدينة سيليفري إلى الغرب من مدينة إسطنبول وبلغت قوته 3.6 على مقياس ريختر، في حين تباينت الانباء التي بثتها وكالة "رويترز" ووكالات انباء أخرى عن درجة الزلزال وقوته.
وقالت ادارة الكوارث والطوارئ التركية AFAD، إن زلزالا بلغت قوته 3.6 درجة وقع في الساعة 10:32 من صباح اليوم الخميس في مركز مدينة سيليفري إلى الغرب من مدينة إسطنبول.
ونقلت صحيفة “حرييت” عن AFAD أنه تم قياس عمق الزلزال على بعد 7.78 كم. وقع زلزال ، على بعد 23.94 كيلومتر من سيليفري.
وأكد شهود عيان لوكالة "رويترز" تعرض مدينة إسطنبول التركية لزلزال قوي، اليوم الخميس، بعد أن كانت المدينة تعرضت لهزة يوم الثلاثاء الماضي.
بدوره قال موقع "الخليج اونلاين" الاخباري، إن المعلومات الأولية تشير إلى أن درجة الزلزال الذي ضرب اسطنبول هي 5.8 على مقياس ريختر.
في حين ذكر موقع "سكاي نيوز" عربية، أن انقطاع الاتصالات في إسطنبول التركية بعد زلزال بقوة 5.7 على مقياس ريختر.
وتقع منطقة سيليفري في ضواحي مدينة إسطنبول, وتبعد 78 كم من مركز المدينة، تمتد على طول بحر مرمرة في تركيا، وتبلغ مساحة المنطقة حوالي الـ 893 كيلو متر مربع، ويبلغ عدد سكانها الـ 165.000 الف نسمة.
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