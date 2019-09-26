القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بحثت وزارة الخارجية السعودية ووزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية تعزيز التعاون بين الجانبين وبناء شراكات فعّالة تسهم في تحقيق الأهداف والرؤى المشتركة. جاء ذلك خلال لقاء جرى، الخميس، بين تميم الدوسري وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية بالمملكة العربية السعودية وأحمد ساري المزروعي وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي. وتطرق الاجتماع إلى سبل التعاون بين الوزارتين وتعزيزها بما يسهم في خدمة المواطنين الإماراتيين والسعوديين، ومتابعة توصيات مجلس التنسيق السعودي الإماراتي. وأكد الجانبان خلال الاجتماع أهمية تعزيز التواصل والتعاون بين الشركاء بما يحقق المنفعة المتبادلة لجميع الأطراف، ويسهم في تمكينهم من تحقيق أهدافهم الاستراتيجية بجودة وكفاءة، وبالتالي الوصول إلى التميّز المؤسسي والريادة في تطوير الخدمات، وتوفيرها وفق أفضل المعايير، وتحقيق أعلى مستويات الرضا والسعادة للمتعاملين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية والإمارات تبحثان تعزيز التعاون لتحقيق الرؤى المشتركة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.