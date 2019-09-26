البرلمان النمساوي يوصي بحظر جمعية تركية وحركة إخوانية

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العين الإخبارية - حسام حسنالخميس 2019/9/26 03:39 م بتوقيت أبوظبي
البرلمان النمساوي - أرشيفية
أصدر البرلمان النمساوي توصية للحكومة بحظر جمعية "اتيب" الإسلامية المرتبطة بالنظام التركي وجماعة أخرى مرتبطة بالإخوان.
وقالت صحيفة "أوسترايش" النمساوية الصادرة، الخميس، إن قائمة "الآن" وكتلتي حزب الشعب (صاحب الأكثرية) وحزب الحرية نجحت خلال جلسة البرلمان أمس في تمرير توصية للحكومة بحظر جمعية "اتيب" الإسلامية وحركة "مللي جورش" المرتبطة بالإخوان.
ووفق التقرير، فإن التوصية تطالب الحكومة بفحص ومراقبة كل المنظمات التابعة لـ"اتيب" و"مللي جورش" في النمسا.
وقالت الصحيفة إن جماعة "اتيب" مرتبطة بنظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ومعتمدة ماليا وإداريا عليه، وتملك الجماعة عشرات المساجد والمؤسسات الثقافية في النمسا.
وفي مارس/آذار الماضي، قال بيتر بيلتس زعيم قائمة "الآن" في البرلمان - في حوار مع وكالة الأنباء النمساوية الرسمية "ايه بي ايه" - إن النظام السياسي في النمسا مخترق من الجماعات التركية والإخوان، وأضاف "الأخطار المرتبطة بالإسلام السياسي في النمسا ازدادت بشكل درامي".
وتابع "جمعية اتيب التركية والإخوان هما الخطران الأساسيان، ورسخت جماعات اتيب والإخوان وجود الإسلام السياسي في النمسا".
وفي 2017، حذرت دراسة أشرفت عليها وزارة الاندماج وجامعة فيينا "حكومية" من تنامي نفوذ الإخوان في النمسا، وامتلاكها نفوذا على المجتمعات المسلمة في مدن عدة أبرزها فيينا وجراتس، وتحذر صحف محلية في النمسا بشكل دوري من تزايد نفوذ الجماعة واتخاذها البلد الأوروبي قاعدة لأنشطتها.
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