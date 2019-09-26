وفاة الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك قال زوج ابنة رئيس فرنسا الأسبق جاك شيراك لرويترز اليوم الخميس إن شيراك توفي عن عمر ناهز 86 عاما. تولى شيراك رئاسة فرنسا من 1995 إلى 2007، وفي عهده اعتمدت البلاد العملة الأوروبية الموحدة وألغت الخدمة العسكرية الإلزامية. وخفض شيراك فترة الرئاسة من سبع سنوات إلى خمس. وعارض شيراك الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق عام 2003.

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