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زلزال يهز مدينة اسطنبول بتركيا ولا تقارير عن ضحايا

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الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - قياس قوة أحد الزلازل

قال مرصد قنديلي لرصد وأبحاث الزلازل إن زلزالا قوته 5.7 درجة هز اسطنبول أكبر مدن تركيا اليوم الخميس مما دفع السكان للخروج من المباني إلى الشوارع ولم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار أو سقوط ضحايا.

وشعر شهود باهتزاز المباني أثناء الزلزال وقالوا إن بعض المكاتب والمدارس أخليت بشكل مؤقت.

وكتب أكرم إمام أغلو رئيس بلدية اسطنبول على تويتر إنه لم يتلق تقارير بعد عن وقوع أضرار أو سقوط ضحايا.

وقال مرصد قنديلي إن مركز الزلزال يبعد نحو 70 كيلومترا غربي اسطنبول في بحر مرمرة جنوبي بلدة سيليفري.

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وأضاف المرصد إن الهزة وقعت على عمق 12.6 كيلومتر. وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية كذلك إن الزلزال بلغت قوته 5.7 درجة.

وفي عام 1999 ضرب زلزال بلغت قوته 7.6 درجة مدينة أزمير على مسافة 90 كيلومترا جنوب شرقي اسطنبول وأسفر عن مقتل أكثر من 17 ألف شخص.

 

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