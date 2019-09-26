الان تتابع زلزال يضرب إيران وتركيا على التوالي والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وكالات - الخليج 365
أفادت وسائل إعلام تركية محلية بوقوع زلزال قوي ضرب مدينة إسطنبول التركية، اليوم الخميس.
وتوقع مختصون أن يضرب زلزالًا مدمرًا المدينة في خلال السنوات القليلة المقبلة، وسط تخوف سكان المدينة من تكرار زلزال إسطنبول عام 1999.
في السياق، كانت هزة أرضية ضربت محافظة لرستان غرب إيران فجر اليوم الخميس، بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر.
ونقلت وكالة (إرنا) عن مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران أن الهزة وقعت في الساعة 0405 فجر اليوم في ضواحي مدينة ججابل الواقعة في محافظة لرستان والمتاخمة لمحافظة إيلام.
ووقع الزلزال على عمق تسعة كيلومترات تحت سطح الأرض، ولم ترد على الفور أنباء عن وقوع ضحايا أو أضرار.
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