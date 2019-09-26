مقتل 30 شخصاً في انهيار أرضي بمنجم ذهب في تشاد‎

مقتل 30 شخصا في انهيار أرضي بمنجم ذهب في تشاد الخميس 26 سبتمبر 2019 كتب الخليج 365 قال وزير الدفاع التشادي، اليوم الخميس، إن انهياراً أرضياً في منجم ذهب في شمال غرب البلاد أودى بحياة نحو 30 شخصًا.

وأشار الوزير محمد سالا إلى أن ”المنجم الذي يقع قرب الحدود الليبية انهار في وقت مبكر يوم الثلاثاء وربما لا يزال هناك ضحايا آخرون تحت الأنقاض“.

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