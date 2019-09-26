العراق: مقتل 11 قيادي داعشي في على حدود صلاح الدين

الخميس 26 سبتمبر 2019

كتب الخليج 365

قال القيادي في حشد الأنبار قطري العبيدي، إنه تم مقتل 11 قياديًا بتنظيم داعش الإرهابي، بينهم ما يسمى (والي صلاح الدين) المدعو "عدوله"، وذلك خلال عملية أمنية على حدود محافظة صلاح الدين.



وأضاف العبيدي- في تصريح لقناة (السومرية نيوز) اليوم الخميس: "إن القوات الأمنية من قيادة عمليات الجزيرة، مدعومة بقوة من الحشد العشائري، وبقوة من طيران الجيش، شرعت فى حملة أمنية استباقية استهدفت منطقة المطعجات القريبة من حدود محافظة صلاح الدين، وذلك وفقًا لمعلومات استخبارية تفيد بوجود اجتماع لقيادات إرهابى (داعش) فى إحدى مضافات المنطقة المستهدفة".

وأوضح أن القوات الأمنية تمكنت من اقتحام المنطقة ومقتل جميع القيادات المجتمعة وعددهم 11 قياديًا، بينهم والي محافظة صلاح الدين، والذي نفذ قبل فترة قصيرة عملية قتل مختار قرية المعين واثنين من أبنائه، منوهًا بأن القيادات المستهدفة تصنف من الجيل الأول لقيادات تنظيم داعش.