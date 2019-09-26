وفاة 8 بمرض خطير في السودان

الخميس 26 سبتمبر 2019

كتب الخليج 365

نقلت منظمة الصحة العالمية الخميس عن وزارة الصحة السودانية أن ثمانية أشخاص توفوا جراء الكوليرا في السودان، ستة منهم في ولاية النيل الأزرق.



وأشارت إلى أن عدد الإصابات بالكوليرا التي سجلت في البلد الواقع في الجزء الشرقي من شمال أفريقيا بلغ 184 حالة بينها 128 بولاية النيل الأزرق و56 في ولاية سنار.

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وقالت المنظمة في بيان تلقته فرانس برس "وفق سجلات وزارة الصحة السودانية، سجلت ثماني حالات وفاة مرتبطة بالكوليرا ست منها في ولاية النيل الازرق واثنتان في ولاية سنار".

ونقل البيان عن نعيمه القصير ممثلة المنظمة في السودان "نعمل على مدار الساعة مع وزارة الصحة الاتحادية والسلطات في الولايات للسيطرة على الانتشار والحد من الوفيات".

وأكدت المنظمة ان 36 طنا من ادوية الكوليرا والمساعدات الطبية وصلت الى العاصمة الخرطوم ويتم الاعداد لتوزيعها على المنظمات التي تشارك في جهود الحد من الوباء.