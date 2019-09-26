عاجل.. زلزال قوي يضرب تركيا

أفاد شاهد عيان في ”رويترز“ بوقوع زلزال قوي هزّ مدينة اسطنبول التركية.



وذكرت قناة ”سكاي نيوز“ أن الزلزال الذي بلغته قوته 5.7 على مقياس ريختر، أدى إلى انقطاع الاتصالات في إسطنبول.

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