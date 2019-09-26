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قطر في مشكلة جديدة بسبب مونديال 2022
الخميس 26 سبتمبر 2019
كتب
الخليج 365
قال سيباستيان كو رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى، إن هناك مخاوف على سلامة المتسابقين في سباق الماراثون والمشاة لمسافات طويلة الذي تستضيفه قطر في إطار الاستعداد لبطولة العالم 2022، خلال الفترة من 27 سبتمبر وحتى السادس من أكتوبر، حيث أن الرطوبة في قطر تشكل تحديا كبيرا للاعبين بل إنها قد تؤثر سلبا على صحة المتسابقين، حسبما أفادت التليجراف البريطانية.
وفي سياق متصل قال كو، إنه تم نشر مراقبين في الصحة العامة على طول طريق الماراثون في الدوحة، كما تمت زيادة محطات المياه وحمامات الثلج الإضافية في النهاية، كما تم تزويد الرياضيين بمعلومات السلامة حول أفضل طريقة للقيام بمهمة صعبة في مثل هذه الظروف غير المضيافة، مع إرشادات تحثهم على التأقلم بشكل صحيح والتعامل مع السباقات بشكل معقول.
كما تم وضع خطط طوارئ مختلفة إذا اعتبر المنظمون أن درجة الحرارة والرطوبة تشكل تهديدًا لصحة الرياضيين.
وأضاف كو ان الحرارة هي في الواقع ليست القضية الكبيرة، ولكن من الواضح أن القضية الكبيرة هي الرطوبة، يعرف أي شخص يركض أنك تستطيع التعامل مع الحرارة، لكن الرطوبة تشكل تحديًا حقيقيًا، يذكر أنه ارتفعت درجات الحرارة خلال النهار في العاصمة القطرية 40 درجة هذا الأسبوع.
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