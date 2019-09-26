161 وظيفة للحالات الإنسانية يعتمدها حاكم الشارقة

الخميس 26 سبتمبر 2019

كتب الخليج 365

اعتمد الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمى عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، 161 وظيفة للحالات الإنسانية، شملت 75 وظيفة للرجال، و86 للنساء فى مختلف مدن ومناطق الإمارة.



ووفقا لموقع "الرؤية" الإماراتى، فقد شملت الفئات، التى تستحق الاستعجال 47 وظيفة لفئة الأيتام نظراً لوفاة العائل، و99 وظيفة لفئة أبناء الدخل المحدود من الأسر التى يقل دخلها الشهرى عن 20 ألف درهم، و14 وظيفة لفئة المطلقات لاعتماد دخل الأسرة على الغير لتوفير الحياة الكريمة لهم إضافة إلى حالة واحدة للزوجة العائلة للأسرة نظراً لعجز الزوج الصحى. وبالنسبة لتوزيع الوظائف حسب المناطق بلغ عدد الوظائف بمدينة الشارقة (23) وظيفة (7) من فئة الذكور و (16) من فئة الإناث، و(4) وظائف بمنطقة الحمرية (2) من فئة الذكور و(2) من فئة الإناث، و(96) وظيفة بالمنطقة الشرقية من الإمارة و(37) وظيفة بمدينة خورفكان 20 من فئة الذكور و(17) من فئة الإناث، تلتها مدينة كلباء بعدد (37) وظيفة 15 من فئة الذكور و(22) من فئة الإناث، و (16) وظيفة لمدينة دبا الحصن (6) لفئة الذكور و (10) لفئة الإناث، و(6) وظائف لمنطقة وادى الحلو 3 لفئة الذكور و3 لفئة الإناث. كما شملت الوظائف المنطقة الوسطى بالإمارة حيث كان العدد (38) وظيفة و(10) وظائف بالذيد عدد الذكور (8) وعدد الإناث (2)، و (12) وظيفة بالمدام (7) من فئة الذكور و 5 من فئة الإناث، و (14) وظيفة بمليحة (7) من فئة الذكور و (7) من فئة الإناث، ووظيفتين بمنطقة البطائح. وبهدف الإطلاع على متطلبات توفير الحياة الكريمة للمواطنين بمختلف مدن الإمارة من حيث دخل الأسرة والعائل لها تمكنت دائرة الإحصاء وتنمية المجتمع بالتنسيق والتعاون مع دائرة الموارد البشرية من إنجاز استبيان جميع المسجلين لطلبات التوظيف ببنك معلومات الدائرة خلال الفترة من 5 سبتمبر الجارى إلى غاية 10 منه وذلك انطلاقاً من توجيهات حاكم الشارقة بتنفيذ استبيان للباحثين عن عمل من مواطنى إمارة الشارقة فيما سيتم البدء بإجراءات تعيين الذين تم اعتماد أسمائهم وفقاً لمؤهلاتهم العلمية ومتطلبات شغل الوظائف بالجهات الحكومية، وإلحاقهم بالتدريب مباشرة اعتباراً من 1 أكتوبر المقبل وفقاً لخطة التأهيل الوطنى للموظفين الجدد بحكومة الشارقة.