مصرع 11 شخصاً وإجلاء 28 ألفاً فى فيضانات الهند

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مصرع 11 شخصا وإجلاء 28 ألفا فى فيضانات الهند
الخميس 26 سبتمبر 2019
كتب
الخليج 365
أعلن مسئولون حكوميون في الهند، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة والفيضانات بمدينة "بوني" بولاية "ماهاراشترا" غربي البلاد إلى 11 قتيلًا و6 مفقودين.
وذكرت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية أنه تم إجلاء أكثر من 28 ألف شخص من المناطق المنخفضة فيما أعلنت الإدارة المحلية حالة الاستعداد لمواجهة الأمطار.
يذكر أن المدينة تعرضت خلال موسم الأمطار الموسمية الحالي لأمطار أكثر من الكمية المعتادة بنسبة 113 بالمائة، وعادة ما يتسبب موسم الأمطار بجنوب شرق آسيا -المُستمر بين يونيو وسبتمبر- في وقوع حالات وفاة ونزوح جماعي.
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