شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ. ف. ب (باريس)

توفي الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك صباح اليوم (الخميس) عن 86 عاما كما أعلن صهره فريديريك سالا-بارو لوكالة «فرانس برس».

وقال سالا-بارو زوج كلود شيراك إن «الرئيس جاك شيراك توفي هذا الصباح بين عائلته بسلام».

ولزمت الجمعية الوطنية الفرنسية ومجلس الشيوخ دقيقة صمت في ذكراه، على الفور.

وتولى شيراك رئاسة الجمهورية الفرنسية في 1995 و2002، وأمضى 12 عاما في قصر الإليزيه ما جعله الرئيس الفرنسي الذي قضى أطول فترة في السلطة بعد الحرب، بعد سلفه الاشتراكي فرانسوا ميتران.

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وعلى الساحة الدولية، فقد كان جاك شيراك معارضاً للولايات المتحدة برفضه الدخول في حرب العراق عام 2003.

وكان شيراك شخصية رئيسية في اليمين الفرنسي وتولى أيضا رئاسة الوزراء مرتين بين 1974-1976 و1986-1988 وكان رئيسا لبلدية باريس من 1977 وحتى 1995.

ولم يظهر شيراك علنا في السنوات الماضية إلا نادرا وكان من المعروف أنه يعاني من مشكلات صحية.

وفي المواقف الأوروبية، عبر رئيس المفوضية الأوروبية ورئيس وزراء لوكمسبورغ السابق جان كلود يونكر «عن تأثره البالغ» إثر تلقيه نبأ وفاة الرئيس الأسبق.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية مينا أندرييفا نقلا عن يونكر إن «أوروبا لا تخسر فقط رجل دولة عظيما إنما الرئيس يخسر أيضا صديقا مقربا».