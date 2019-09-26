شكرا لقرائتكم الفيفا: لهذا السبب لم نحتسب صوت مصر لمحمد صلاح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - شرح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أسباب عدم احتساب الأصوات المصرية لصالح النجم الوطني محمد صلاح في اقتراع أفضل لاعب "ذا بيست"، الذي حل فيه مهاجم ليفربول في المركز الرابع.

واستفسر الاتحاد المصري لكرة القدم عن سبب عدم إدراج أوراق الاقتراع الخاصة بمدرب المنتخب المصري وقائد الفريق في وثيقة الفيفا التي نشرت بعد حفل جوائز الأفضل التي جرت الاثنين.

وكان الأرجنتيني ليونيل ميسي فاز بالجائزة للمرة السادسة.

قال الفيفا إن التوقيعات على بطاقات الاقتراع المصرية "كانت بالأحرف الكبيرة، وبالتالي بدت غير صالحة (غير مطابقة للأصل الرسمي)".

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وأضاف الفيفا أنه لم يتم أيضاً "توقيع نماذج التصويت من قبل الأمين العام (للاتحاد المصري) وهو أمر إجباري".

وشدد الفيفا على أن مكتب الاقتراع التابع له خاضع لمراقبة مراقبين مستقلين.

وأشار الفيفا إلى أنه تم الاتصال بمصر لأول مرة لتأكيد الاقتراع ثم "تلقى الاتحاد المصري تذكيرين لتقديم استمارات التصويت الموقعة بشكل صحيح في 19 أغسطس/آب".

ومر الاتحاد المصري بحالة من الفوضى في شهري يوليو/تموز وأغسطس/آب بعد استقالة مجلس إدارته بسبب خروج المنتخب المصري من دور الـ16 في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي استضافتها البلاد.

في وقت لاحق من شهر أغسطس/آب، أرسل الفيفا فريقا لإدارة الاتحاد المصري بشكل طارئ.