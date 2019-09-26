وقف في وجه أمريكا ورفض غزو العراق.. وفاة الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك.. ومعلومات لا تعرفها عن ’’صديق مبارك‘‘

كتب: ضياء السقا- وكالات

توفى الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك، صباح الخميس عن عمر ناهز الـ86 عاما.

وقال فريديريك سالا بارو صهر الرئيس الراحل، لوكالة "فرانس برس" أن "الرئيس جاك شيراك رحل هذا الصباح بطمأنينة وسلام محاطا بأفراد عائلته".

من هو جاك شيراك؟

-شغل الرئيس الفرنسي الراحل منصب عمدة باريس لمدة 18 عاما من 1977 إلى 1995.

Advertisements

-انتمى شيراك لحزب "الاتحاد من أجل حركة شعبية".

-انتخب لمنصب رئاسة الجمهورية الفرنسية في 1995 وجدد له في 2002، قبل أن تنتهي رئاسته بتاريخ 17 مايو 2007.

-حظي بتأييد شعبي واسع بعد أن أعرب عن معارضته الشديدة للغزو الأمريكي للعراق سنة 2003، حيث قال وقتها: "بالنسبة لنا تعد الحرب دائما دليلا على الفشل وأسوأ الحلول، ولذا يجب بذل الجهود لتجنبها" ، الأمر الذي عكر صفو العلاقات بين باريس وواشنطن.

-لم تخل حياة الرئيس الراحل من النقاط السلبية، حيث حكم عليه بالسجن لسنتين مع وقف التنفيذ في 15 ديسمبر 2011 بعد إدانته بالفساد وتبديد المال العام.

- الرئيس الأسبق مبارك وشيراك جمعتهما علاقة صداقة قوية وتفاهم على المستوى السياسى والشخصي على مدى 12 عاما.