الطبش: زمن التعدي على صلاحيات رئيس الحكومة ولّى إلى غير رجعة

اشارت عضو كتلة "المستقبل" النائب ​رولا الطبش جارودي​ الى ان البلد يعاني من أزمة اقتصادية خانقة، رأت ان ال​لبنان​يين ينتظرون تطبيق ​مؤتمر سيدر​ لتحريك العجلة الاقتصادية، جازمة بأن ثقة ​المجتمع الدولي​ بالرئيس ​سعد الحريري​ هي محل استقرار للبلد.

وفي لقاء في منزل السيد محمد الكبش وزوجته مهى الربعة الكبش الكائن في ​الطريق الجديدة​ قرب ​مستشفى المقاصد​، توقفت الطبش عند الهجمة الشرسة على رئيس ​الحكومة​ سعد الحريري، فأكدت ان سلطة رئيس الحكومة ومهامه واضحة في ​الدستور​، ولا أحد يستطيع تجاوزها، لأن زمن التعدي على الصلاحيات ولّى الى غير رجعة، وقالت: "رحم الله امرئ عرف حده فوقف عنده".

وأكدت ان "البلد يئن، والمواطنون يحتاجون الى عمل فيما هناك فريق يبحث عن جنس الملائكة ويضيع فرصة ذهبية سيستفيد منها لبنان، فلنوحد صفوفنا ونبدأ بالاصلاح لانطلاق سيدر".

وكانت الطبش استمعت الى مطالب الحاضرين، وشكرت ال ربعة وال الكبش على الدعوة الكريمة.