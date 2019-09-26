مركز الخيام تقدم بشكوى ضد العميل الفاخوري وعملاء آخرين

تقدم ​مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب​ ممثلا بالامين العام للمركز وممثل الجمعية تجاه ​الحكومة​ محمد صفا، بشكوى مع اتخاذ صفة الادعاء الشخصي، الى المدعي العام التمييزي ​غسان عويدات​، ضد المدعى عليهم: ​عامر الفاخوري​، جان حمصي، احمد السيد، علم الدين بدوي، فارس ​الحمرا​، ​انطوان الحايك​، ​شربل قزي​، سلام الفاخوري، عصام جروان، جان شلهوب، يحيى ابو قمر، نضال جمال، عامر الحلبي، حسين فاعور، ​جورج كرم​، فؤاد ابو سمرا، وكل من يظهر التحقيق فاعلا او شريكا او متدخلا. ويتناول موضوع الشكوى: اعتقال مدنيين وتعذيبهم واحتجازهم كرهائن خلافا للانظمة القانونية الدولية وارتكاب جرائم حرب واخفاء قسري.

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