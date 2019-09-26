مكتب مكافحة المخدرات المركزي يوقف مروّج مخدرات في صربا

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ في بيان أنه "في إطار العمل على ملاحقة المطلوبين للقضاء والناشطين في مجال تجارة وترويج المخدرات في محافظتي ​بيروت​ و​جبل لبنان​، توفرت معلومات ل​مكتب مكافحة المخدرات المركزي​ في وحدة ​الشرطة القضائية​ حول معاودة شخص من أصحاب السوابق نشاطه في مجال ترويج المخدرات. بعد عمليات رصد ومتابعة دقيقة وحثيثة، تمكنت احدى دوريات المكتب من تحديد مكان تواجد المذكور ورقم ​الهاتف​ والسيارة المستعملان لهذه الغاية. بناءً على ذلك قامت قوّة من المجموعة الخاصّة بتوقيفه بتاريخ 18/9/2019 في محلّة صربا بالجرم المشهود، ويدعى: ن. س. (مواليد عام 1982/لبناني) ضبط بحوزته /22/ ظرفاً ورقياًّ من مادة ​الكوكايين​ معدّة للترويج ومبلغ مالي عائد من بيع المخدرات. بالتّحقيق معه اعترف بما نسب اليه.تم اجراء المقتضى القانوني بحقه بناء لاشارة ​القضاء​ المختصّ".

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