تأجيل جلسة الحكم في جريمة قتل الدبلوماسية البريطانية ربيكا دايكس

لم تنعقد جلسة إصدار الحكم في قضية قتل الدبلوماسية البريطانية ربيكا دايكس اليوم لعدم إكتمال هيئة ​محكمة الجنايات​ في ​جبل لبنان​ التي تنظر في الملف، والتي كانت برئاسة القاضي محمد بدران الذي عين مؤخرا رئيسا لمجلس ​ديوان المحاسبة​. وبالتالي باتت الهيئة ناقصة شكلا ما حتم تأجيل الجلسة الى وقت يحدد لاحقا.

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