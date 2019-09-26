الحريري نعى شيراك: يرحل بعد ان كتب تاريخاً حافلاً بالانجازات

اشار رئيس ​مجلس الوزراء​ ​سعد الحريري​ الى انه "غاب عن ​العالم​ اليوم رجل من أعظم الرجال الذين أنجبتهم ​فرنسا​، وشخصية فذة لعبت ادواراً مميزة في قيادة ​اوروبا​ وترسيخ مكانتها في المعادلات الدولية".

ولفت الحريري في بيان، الى ان "الرئيس الفرنسي الاسبق ​جاك شيراك​، يرحل بعد ان كتب تاريخاً حافلاً بالانجازات تشهد عليها قضايانا العربية وال​لبنان​ية، وهو الذي وقف الى جانب ​الشعب الفلسطيني​ وقضاياه المشروعه وأمسك بيد لبنان في أصعب الظروف وتقدم الصفوف دفاعاً عن حريته واستقلاله وسيادته. واذا كان ​اللبنانيون​ والعرب يشعرون اليوم بخسارة رجل ترك أثراً عميقاً في وجدانهم على مدى سنوات طويلة ، فانني من موقعي السياسي والعائلي أشعر بخسارة خاصة لصديق عزيز ، شكل التوأم الروحي للرئيس الشهيد ​رفيق الحريري​ ، والأخ الكبير لعائلتي التي عرفته داعماً ونصيراً وأباً ولبلدي الذي لن ينسى اياديه ​البيضاء​ في دعم لبنان والعمل على حمايته وتقدمه".

اضاف الحريري في بيانه "باسمي الشخصي وباسم ​الحكومة اللبنانية​ أتقدم بأحر التعازي من عائلته ومن الرئيس الفرنسي ​ايمانويل ماكرون​ الذي يسير على خطاه في دعم لبنان ومن الشعب الفرنسي الصديق الذي أحب جاك شيراك ومحضه ثقته لسنين طويلة".